Зеленський прибув до Мадрида, планується підписання оборонних угод – речник

Президент Володимир Зеленський 18 березня перебуває з робочим візитом у Мадриді, де планується підписання оборонних угод між Іспанією й Україною, повідомив його речник Сергій Никифоров.

«Щойно (президент – ред.) прибув на оборонне підприємство Sener Aerospace & Defence. Тут огляне зразки техніки й виробництво. В присутності президента підпишуть україно-іспанські оборонні угоди», – повідомив Никифоров журналістам.

За його словами, на сьогодні запланована також зустріч Володимира Зеленського з премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом, буде підписання двосторонніх документів в присутності лідерів.

Крім того, президент України відвідає іспанський парламент, де матиме зустріч із головою Конгресу депутатів Франсіною Арменголь і головою Сенату Педро Ролланом. На вечір запланована зустріч із королем Іспанії Феліпе VI.

Напередодні Зеленський перебував у Лондоні, де мав аудієнцію з королем Чарльзом ІІІ, виступив у британському парламенті й підписав українсько-британську Декларацію про поглиблення співпраці у сфері безпеки й оборонної промисловості з головою британського уряду Кіром Стармером.

За даними ЗМІ, після візиту до Мадрида президент України поїде до Брюсселя, куди він запрошений на засідання Європейської ради, що пройде 19 і 20 березня.