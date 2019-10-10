Зеленський проводить пресмарафон на «ринку їжі» (трансляція)

Президент України Володимир Зеленський 10 жовтня у просторі, де зосереджені кілька ресторацій, Kyiv Food Market, в Києві проводить пресмарафон, в перебігу якого, як очікується, відповідатиме на запитання журналістів. Напередодні заходу в Офісі президента повідомили, що робитиме це глава держави «протягом усього дня».

В президентській канцелярії визначили такий формат пресмарафону, за якого журналістів допускатимуть до Зеленського «групами по 7-10 осіб», і змінюватимуть ці групи одна одну щопівгодини.

Радіо Свобода веде пряму трансляцію пресмарафону.

Речниця президента Юлія Мендель повідомила, що на пресмарафон акредитовані понад 300 журналістів. Водночас декілька журналістів у соцмережах повідомили, що їм було відмовлено в акредитації.

Володимир Зеленський неодноразово зазнавав критики через ставлення представників його команди до ЗМІ і через те, що голова держави не дає пресконференцій.

Зокрема, у Національній спілці журналістів України минулого місяця закликали офіс Зеленського і його речницю Юлію Мендель «переглянути ставлення до журналістів, вибачитися за некоректні заяви і прикрі ситуації, які трапилися».