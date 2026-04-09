Зеленський: Україна не буде обмежуватися п’ятьма країнами в питанні множинного громадянства

Можливість множинного громадянства з країнами, з якими Україна межує на заході, зокрема, у Закарпатській області, є, але цей процес буде запущений після того, як уряд оцінить те, як подібна ініціатива працює з першими п’ятьма країнами, заявив президент Володимир Зеленський, перебуваючи на Закарпатті.

«Безумовно, ми говоримо про всі наші партнерські, дружні країни. Країни, передусім ЄС тощо… Кабінет міністрів повинен подивитися, як це буде працювати. Спочатку пілот – це ці п’ять країн, в яких, зрозуміло, найбільше перебуває сьогодні громадян України. Тому обрані такі перші п’ять, але безумовно обмежуватись п’ятьма не буде ніхто», – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання під час Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України, що проходив біля Ужгорода.

Він не назвав термінів цих процедур і наголосив на необхідності практичних результатів.

«Як тільки запрацюють ці п’ять країн (Німеччина, Польща, Чехія, Канада і США – ред.), як тільки ми побачимо, що процес пішов, одразу буде відкрито для всіх партнерів, а їх в України дуже багато», – сказав він.

За словами президента, це передусім країни, де багато українців, країни, з якими є вже відповідні домовленості, «майже всі країни ЄС – всі, або майже всі, і не тільки країни Європейського Союзу».

Закон, який створив можливість множинного громадянства в Україні, був ухвалений у червні 2025 року, і підписаний у липні президентом України Володимиром Зеленським. Він набрав чинності з 16 січня 2026 року.

У серпні минулого року Володимир Зеленський повідомив, що першими країнами, щодо яких почне діяти закон про множинне громадянство для українців, стануть Німеччина, Польща, Чехія, США й Канада.