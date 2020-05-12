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13 травня 2020, Київ 00:41
Новини | Події

Зеленський нагородив 32 військових, 12 з них – посмертно

Зеленський нагородив військових медалями та орденами

Президент України Володимир Зеленський нагородив 32 українських військових, дванадцятьох – посмертно. Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджені посмертно 11 військовослужбовців: Олександр Бондарь, Андрій Ведешин, Сергій Дичек, Юрій Лавренчук, Ілля Пережогін, Богдан Петренко, Сергій Руських, Віктор Солтис, Володимир Федченко, Антон Хоба, Володимир Черненко.

Медаллю Захиснику Вітчизни» нагороджені 18 військових, один з них – посмертно.

Ще двох військових нагородили медаллю «За військову службу Україні».

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