Зеленський нагородив 32 військових, 12 з них – посмертно

Президент України Володимир Зеленський нагородив 32 українських військових, дванадцятьох – посмертно. Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджені посмертно 11 військовослужбовців: Олександр Бондарь, Андрій Ведешин, Сергій Дичек, Юрій Лавренчук, Ілля Пережогін, Богдан Петренко, Сергій Руських, Віктор Солтис, Володимир Федченко, Антон Хоба, Володимир Черненко.

Медаллю Захиснику Вітчизни» нагороджені 18 військових, один з них – посмертно.

Ще двох військових нагородили медаллю «За військову службу Україні».