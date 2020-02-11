Зеленський хоче «мотивувати» молодь з окупованих територій зберігати громадянство України

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо розробки програми, яка мотивуватиме молодь з окупованих територій до збереження українського громадянства і сприятиме абітурієнтам у вступі до українських закладів вищої освіти, повідомляє пресслужба голови держави.

У зустрічі взяли участь представники Міністерства освіти і науки, Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, Міністерства внутрішніх справ, Державної міграційної служби.

«Ми повинні налагодити контакт з цивільними людьми, які перебувають на окупованих територіях і з тих чи інших причин не можуть жити на підконтрольній Україні території», – сказав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що в той час, поки на сході України триває війна, Росія масово видає свої паспорти людям, які живуть на окупованих територіях.

Зеленський назвав таку ситуацію неприпустимою і заявив, що «Україна має боротися за своїх громадян». Тому, за його словами, є потреба у розробці спеціальної програми, метою якої буде забезпечення молодих людей документами, що підтверджують громадянство України.

Президент додав, що ці заходи мають мотивувати молодь до отримання української освіти і сприяти у влаштуванні подальшого життя на території, контрольованій Україною.

За його словами, йдеться не лише про тих, хто залишився жити на окупованих територіях, а й тих, хто згодом туди повернувся, оскільки не зміг влаштуватися на підконтрольній Україні території, вступити в українські виші до запровадження пільгових умов вступу для цієї категорії громадян.

Указ, за яким жителі контрольованих підтримуваними Росією бойовиками районів на сході України зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії, президент Росії Володимир Путін підписав 24 квітня 2019 року.

У липні Путін поширив дію указу на всіх жителів Донецької і Луганської областей України.

Ці рішення різко розкритикувала Україна та її західні союзники.