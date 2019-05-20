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21 Травень 2019, Київ 00:39
Новини | Політика

Зеленський підписав перший указ

20 травня Володимир Зеленський склав присягу голови держави на урочистому засіданні у Верховній Раді

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Новообраний президент України Володимир Зеленський підписав свій перший указ «Про прийняття повноважень Верховного Головнокомандувача Збройних сил України».

Текст документа оприлюднений на сайті голови держави.

«У зв’язку зі вступом 20 травня 2019 року на пост президента України, відповідно до пункту 17 частини першої статті 106 Конституції України приймаю на себе з цього дня повноваження Верховного Головнокомандувача Збройних сил України», – йдеться в указі.

Під час церемонії представлення президенту Володимиру Зеленському командувачів видів Збройних сил України і керівників силових відомств. Київ, 20 травня 2019 року
Під час церемонії представлення президенту Володимиру Зеленському командувачів видів Збройних сил України і керівників силових відомств. Київ, 20 травня 2019 року

20 травня Володимир Зеленський склав присягу голови держави на урочистому засіданні у Верховній Раді.

Повна промова президента Зеленського – відео
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Повна промова президента Зеленського – відео

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