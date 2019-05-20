Зеленський підписав перший указ

Новообраний президент України Володимир Зеленський підписав свій перший указ «Про прийняття повноважень Верховного Головнокомандувача Збройних сил України».

Текст документа оприлюднений на сайті голови держави.

«У зв’язку зі вступом 20 травня 2019 року на пост президента України, відповідно до пункту 17 частини першої статті 106 Конституції України приймаю на себе з цього дня повноваження Верховного Головнокомандувача Збройних сил України», – йдеться в указі.

20 травня Володимир Зеленський склав присягу голови держави на урочистому засіданні у Верховній Раді.