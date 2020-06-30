Зеленський про податок на виведений капітал: «якщо запроваджуємо, то запроваджуйте»

Президент України Володимир Зеленський провів перше засідання Національної ради реформ 30 червня. Як повідомляє пресслужба Офісу президента, поміж інших питань рада обговорювала реформування податкової системи.

За повідомленням, на засіданні була представлена попередня версія законопроекту про податок на виведений капітал. Президент прокоментував цей документ, заявивши, що «будь-яку реформу, якщо ви не готові впроваджувати – не треба її чіпати».

«Мені здається, що якщо ми запроваджуємо податок на виведений капітал, то запроваджуйте. Запроваджуйте – і все. Якщо він поліпшує життя людей – треба запроваджувати. Без цих «вправо», «вліво», «трішки», «спробуємо». Мені так здається», – сказав Зеленський.

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Як додає ОП, учасники засідання дійшли висновку продовжити роботу над законопроєктом.

Команда Зеленського називала запровадження податку на виведений капітал ще до президентських виборів.

23 червня Володимир Зеленський затвердив персональний склад Національної ради реформ, яку він очолює.