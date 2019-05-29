Зеленський ознайомився з обставинами полону 8 військових – факту державної зради не встановлено

Президент України Володимир Зеленський заслухав інформацію щодо обставин потрапляння в полон до бойовиків 22 травня восьми військовослужбовців 53-ї ОМБР, інформує сайт Адміністрації президента.

«Службове розслідування цього інциденту, яке проводиться за наказом командувача операції Об’єднаних сил, факту державної зради не встановило. Водночас щодо командування батальйону та 53-ї ОМБР будуть зроблені управлінські та дисциплінарні висновки у зв’язку з суттєвими прорахунками в організації бойової підготовки та внутрішньої служби. Крім цього, встановлено порушення особовим складом прикордонного наряду на КПВВ «Новотроїцьке», КП «Березове-1» та «Березове-2» порядку контролю за переміщенням через лінію зіткнення», – йдеться в повідомленні.

Володимир Зеленський наголосив, що буде зроблено все необхідне для повернення полонених бійців.

«Ми діятимемо максимально швидко та ефективно для звільнення наших хлопців», – зазначив президент.

Підтримувані Росією бойовики зранку 22 травня захопили в полон вісьмох українських військових. За попередніми даними, вони, рухаючись на вантажівці в районі Новотроїцького, помилково відхилилися від маршруту і потрапили на окуповану бойовиками територію, де і були затримані. За цим фактом відкрите кримінальне провадження за статтею про незаконне позбавлення волі або викрадення людини.