Зеленський анонсував «важливі для України» події 6 вересня і «нове постачання»

Президент України Володимир Зеленський без подробиць анонсував надходження нових постачань озброєнь. Він сказав про це у вечірньому зверненні 5 вересня після спілкування з військовими.

«Два дні – Донбас, Запорізька область. 13 бойових бригад. Разом із генералами Сирським, Тарнавським, Содолем. Поспілкувалися з комбригами, з комбатами… Усі запити від воїнів будуть у вищих генералів, в урядовців, у наших міжнародників. Буде нове постачання. Дуже важливо – буде нове виробництво нашої зброї, окреслили з воїнами кілька пріоритетних позицій», – сказав президент.

Він також анонсував «важливі для України» події 6 вересня.

«І завтрашній день. Сьогодні вже підготувалися. Будуть події, важливі для України. Мають бути й рішення, важливі для України», – заявив Зеленський, не уточнивши, що має на увазі.

Раніше сьогодні видання ZN.ua із посиланням на дипломатичні джерела повідомило, що 6 вересня до Києва з візитом прибуде держсекретар США Ентоні Блінкен. Офіційно про візит не повідомляли ані влада США, ані влада України.

Блінкен востаннє відвідував Київ рік тому, у вересні, тоді його приїзд офіційно також не анонсували. Перед тим держсекретар США приїздив до Києва разом із міністром оборони США Ллойдом Остіном у квітні 2022 року.