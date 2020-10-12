Зеленський наступного тижня відвідає Туреччину – ОП

Президент України Володимир Зеленський відвідає Туреччину наприкінці наступного тижня. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

"Там буде багато часу присвячено економіці. Нам врешті-решт треба завершувати переговори щодо зони вільної торгівлі. Важливі питання і військово-технічного співробітництва між Україною та Туреччиною», – наголосив Жовква.

За словами заступника голови ОП, запланований ще один візит президента за кордон.

Він також зазначив, що кілька іноземних лідерів відвідає Україну до кінця року.

Минулого тижня Зеленський відвідав Лондон з офіційним візитом.