Зеленський завершив візит до Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський завершив офіційний візит до Великої Британії, інформує 8 жовтня сайт глави держави.

«Підтверджений особливий характер дружніх та абсолютно щирих відносин між нашими державами. Уперше глава української держави був прийнятий членами британської королівської родини. Була підписана історична угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією», – так повідомляє президентська пресслужба про головні підсумки візиту до Лондона.

Угода дозволяє продовжити і поглибити відносини України та Великої Британії за умов, коли Сполучене королівство завершує процедуру виходу з Євросоюзу.

«Українській стороні вдалося досягнути домовленостей, які передбачають лібералізацію умов торгівлі товарами й послугами на рівні, не нижчому, ніж передбачено в угоді про асоціацію між Україною та Євросоюзом», – вказано в повідомленні.

«Ми отримали цілковиту підтримку євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України. Велика Британія засудила агресію Росії проти України та підтримала необхідність безумовного відновлення територіальної цілісності нашої держави в межах міжнародно визнаних кордонів», – додає Офіс президента.

Також українська делегація повертається додому з кредитними гарантіями у розмірі до 2,5 мільярдів фунтів стерлінгів для британсько-українських торговельних контрактів. Як зазначив Володимир Зеленський, ці кошти можуть бути використані для реалізації інвестиційних проєктів у таких пріоритетних сферах, як безпека та оборона, сільське господарство, інфраструктура, енергетика та охорона здоров’я.

Офіційний візит глави української держави до Лондона тривав два дні, 7 і 8 жовтня.