Зеленський подякував президенту Коста-Рики за підтримку санкцій проти Росії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Коста-Рики Родріго Чавесом – про це він повідомив 21 липня у своєму твітері.

Зеленський зазначив, що це перша в історії розмова між лідерами двох країн.

«Подякував за підтримку України в міжнародних організаціях, зокрема в ООН. Цінуємо запровадження санкцій проти Росії, протидію пропаганді РФ», – заявив голова держави.

Він додав, що Київ продовжує «посилювати антивоєнну коаліцію в Латинській Америці».

Україна встановила дипломатичні відносини з Коста-Рикою в 1992 році, але представлена в цій країні посольством у Мексиці за сумісництвом.