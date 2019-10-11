Зеленський представив нового голову Одеської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Одеського ОДА Максима Куцого. Зеленський представив його під час робочої поїздки в Одесу.

Кандидатуру Куцого 9 жовтня схвалив уряд.

Згідно з декларацією Куцого у 2018 році він заробив 3,7 мільйона гривень, у тому числі майже 2 мільйони грн від підприємницької діяльності. У декларації зазначено, що Куций має два види криптовалют – біткойни на 1,1 мільйона доларів та ефіри на 1,5 мільйона доларів. Куций, якого Зеленський представив в липні як працівника банківського сектору, «власника і директора інвестиційної компанії», задекларував 180 тисяч доларів готівкою, його дружина – ще 55 тисяч доларів. Куций є кінцевим бенефіціаром трьох компаній – «Сервіс і менеджмент», «Медійний партнер» і «Цифрове партнерство».

Попереднього голову Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова після першого туру президентських виборів звільнив експрезидент Петро Порошенко. З квітня 2019 року обов’язки голови адміністрації виконувала перший заступник Степанова Світлана Шаталова.