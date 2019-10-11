Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
11 Жовтень 2019, Київ 15:30
Новини | Політика

Зеленський представив нового голову Одеської ОДА

Зеленський призначив Куцого головою Одеської ОДА

Дивитись коментарі

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Одеського ОДА Максима Куцого. Зеленський представив його під час робочої поїздки в Одесу.

Кандидатуру Куцого 9 жовтня схвалив уряд.

Згідно з декларацією Куцого у 2018 році він заробив 3,7 мільйона гривень, у тому числі майже 2 мільйони грн від підприємницької діяльності. У декларації зазначено, що Куций має два види криптовалют – біткойни на 1,1 мільйона доларів та ефіри на 1,5 мільйона доларів. Куций, якого Зеленський представив в липні як працівника банківського сектору, «власника і директора інвестиційної компанії», задекларував 180 тисяч доларів готівкою, його дружина – ще 55 тисяч доларів. Куций є кінцевим бенефіціаром трьох компаній – «Сервіс і менеджмент», «Медійний партнер» і «Цифрове партнерство».

Попереднього голову Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова після першого туру президентських виборів звільнив експрезидент Петро Порошенко. З квітня 2019 року обов’язки голови адміністрації виконувала перший заступник Степанова Світлана Шаталова.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG