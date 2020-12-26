Зеленський призначив нового голову Івано-Франківської ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Андрія Бойчука. Відповідний указ голова держави підписав 24 грудня, повідомила вранці 26 грудня пресслужба президента.

«Вручаючи службове посвідчення в Офісі президента України, Володимир Зеленський побажав новому очільнику Івано-Франківської облдержадміністрації наснаги і сумлінної праці на благо області», – йдеться в повідомленні.

За даними Офісу президента, Андрій Бойчук народився у 1976 році в Івано-Франківську. У 2000-му закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу (інженер-механік). Працював у структурах з обслуговування магістральних газопроводів. З 2010 року обіймав різні посади у компанії «Укртрансгаз». У 2014-2015 роках був директором Департаменту з питань функціонування та реформування нафтогазового сектору Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

У листопаді Зеленський звільнив із посади голови Івано-Франківської ОДА Віталія Федоріва і призначив виконувачкою обов’язків голови ОДА Марію Савку.