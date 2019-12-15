Російський телеканал показав анонсований як «інтерв’ю» коментар Зеленського

Російський державний телеканал «Россия-1» 15 грудня в ефірі програми «Москва. Кремль. Путін» показав коментар президента України Володимира Зеленського, який раніше на каналі анонсували як «інтерв’ю».

У сюжеті вказано, що розмова відбулася вночі, після саміту «нормандської четвірки» в Парижі.

Автор сюжету вказує, що коли російські журналісти поставили запитання Зеленському, охоронець намагався перешкодити, «але сам Зеленський дав повноцінну розгорнуту відповідь».

Автори сюжету наголошують, що «за останні шість років це було перше нормальне повноцінне спілкування президента України з російськими журналістами».

«Я вважаю, що головне – що ми почали всі спілкуватися. Це найголовніше», – прокоментував Зеленський переговори.

12 грудня телеканал «Россия-1» повідомив, що президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю його журналістам, яке пообіцяли оприлюднити в ефірі 15 грудня.

Президент України заявив в ефірі телеканалу «1+1», що не давав інтерв'ю російському державному телеканалу.

«Журналістка щось запитала у коридорі, я щось відповів. Таке інтерв’ю», – сказав Зеленський.

9 грудня після першого за три роки «нормандського саміту» Зеленський запропонував російським журналістам приїхати до України, на Донбас, щоб побачити все на власні очі.