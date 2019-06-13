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13 Червень 2019, Київ 11:07
Новини | Політика

«Хочу швидких змін» – Зеленський зустрівся з експертами із надання електронних послуг

Про «державу у смартфоні» Володимир Зеленський згадував на іForum у Києві 23 травня 2019 року

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Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання на швидкі зміни у сфері реалізації концепції «Держава у смартфоні». Як повідомила 13 червня прес-служба Адміністрації президента, сьогодні Зеленський провів перше експертне обговорення концепції з представниками «Коаліції електронної держави», що об’єднує 65 різних організацій та експертів у сфері ІТ.

«Я хочу швидких змін. Я вірю у ваш талант і бажання зробити Україну цифровим лідером і гарантую вам політичну волю. Маємо спільно готувати ініціативи, законопроекти та здійснювати кроки, що знімають бар’єри до цифрової економіки та електронного урядування. Запевняю, що особисто «звертатимуся» до тих державних службовців, які чинять спротив на місцях», – сказав Зеленський.

Як йдеться в повідомленні АП, експерти за зустрічі з Зеленським висловили пропозиції щодо розвитку цифрової інфраструктури, ідентифікації, кібербезпеки і «електронного народовладдя (електронних соціологічних опитувань і навіть виборів)».

«Всі ці завдання будуть включені до єдиного плану дій. Президент запевнив, що такі зустрічі будуть регулярними. Наступного тижня запланована серія обговорень концепції «Держава у смартфоні» за участю міжнародних донорів, представників бізнесу тощо. Потому документ буде оприлюднений у форматі плану конкретних дій та очікуваних цілей», – йдеться в повідомленні.

/**/ /**/ /**/ Яніка Мерило
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23 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що його команда прагне зробити «країну в смартфоні». Пізніше перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів заявив, що в Україні щонайменше три роки діють цифрові сервіси, якими громадяни можуть скористатися за допомогою смартфонів. Він повідомив, що тільки на урядовому порталі можна отримати 125 публічних послуг повністю онлайн.

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