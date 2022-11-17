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Зеленський призначив колишню генпрокурорку Венедіктову послом у Швейцарії

Ірина Венедіктова наразі публічно не коментувала це рішення

Президент України Володимир Зеленський призначив колишню генеральну прокурорку Ірину Венедіктову амбасадоркою в Швейцарії. Про це йдеться в указі, який Офіс президента оприлюднив 17 листопада.

«Призначити Венедіктову Ірину Валентинівну Надзвичайним і Повноважним Послом України в Швейцарській Конфедерації», – йдеться в документі.

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Ірина Венедіктова наразі публічно не коментувала це рішення.

Наразі, за даними Міністерства закордонних справ, послом у Швейцарії та за сумісництві в Ліхтенштейні є Артем Рибченко.

Верховна Рада 19 травня підтримала подання президента Володимира Зеленського про звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора України.

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