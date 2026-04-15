У Зеленского підтвердили візит до Італії й зустріч із Мелоні

Президент Володимир Зеленський планує після візиту до Норвегії відвідати Італію й зустрітися з прем’єр-міністеркою Джорджею Мелоні, повідомив журналістам його речник Сергій Никифоров.

За його даними, в Норвегії Зеленський ще планує зустрічі зі спікером парламенту країни Стортингу Масудом Гаракхані, лідерами політичних партій і кронпринцем Гоконом.

«Потім буде переліт до Італії та зустрічі з головою Ради міністрів Джорджею Мелоні та президентом Серджо Маттареллою», – додав він.

Після зустрічі, запланованої приблизно на 15:30 за місцевим часом (16:30 за Києвом), Зеленський і Мелоні планують заяви для медіа.

Порядок денний зустрічі не уточнюється.

Минулого тижня італійський уряд анонсував зустріч Мелоні із Зеленським 15 квітня в резиденції Палаццо Кіджі.