Зеленський привітав Маккарті з посадою спікера Палати представників

Президент України Володимир Зеленський 7 січня прокоментував вибори спікера голови нижньої палати Конгресу Сполучених Штатів.

«Вітаємо лідера Республіканської партії з обранням спікером Палати представників», – написав він у своєму твітері.

Голова держави вказав на те, що підтримка США була «життєво важливою» для військового успіху України.

«Ми розраховуємо на вашу постійну підтримку та подальшу допомогу США, що наблизить нашу спільну перемогу», – додав Зеленський.

Представник Республіканської партії Кевін Маккарті був обраний спікером Палати представників у Конгресі США – таким чином завершився 15-й раунд голосування вранці 7 січня.