Українські водії зможуть більш активно працювати на ринку Європи - Зеленський

Україна добиватиметься від Польщі збільшення кількості транспортних дозволів для українських вантажних водіїв. Про це під час українсько-польського транспортного форуму в Одесі заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами українські перевізники постійно стикаються з проблемою недостатньої кількості дозволів проїзду територією Польщі в режимі міжнародних вантажних автомобільних перевезень.

«Ми багато про це вчора говорили і я вважаю, що в найближчому майбутньому досягнемо прогресу в цьому питанні. Вільна конкуренція – один з фундаментальних принципів вільного ринку в Європі, до якого ми всі прагнемо», – заявив Зеленський. Він зазначив, що попросив і президента Польщі Анджея Дуду і його уряд не сприймати українців як суперників.

На форум також приїхав президент Дуда. Виступаючи перед представниками бізнесу і двох урядів політик заявив, що дозволи потребуватимуть контролю з українського боку.

«У Польщі ми спостерігаємо велику активність українців в транспортних проектах. Можу сказати, що ми будемо підтримувати українські амбіції у розвитку України як логістичної країни в східній Європі, як країни транзитної. Ми будемо працювати над тим, щоб Україна отримала всі необхідні дозволи і також маємо надію, що з української сторони система дозволить перевіряти ці дозволи і що це допоможе обмежити нелегальну торгівлю», – зазначив Дуда.

В Одесі в рамках форуму заплановане підписання договір про співпрацю морських портів Гданськ (Польща) і Одеса (Україна). Президенти двох країн також домовились про надання урядового кредиту від Польщі в розмірі 100 мільйонів євро на умовах пов’язаної допомоги.

В своїй промові президент Зеленський також заявив про важливість розвитку залізничного сполучення між містами двох країн, а президент Дуда – про важливість розвитку прикордонних переходів між двома країнами для доступу українських товарів на ринки ЄС і Великої Британії. Наразі Польща є другим по обсягу ринком в світі для експорту українських товарів і послуг. В 2019 році року їхній обсяг сягнув восьми мільярдів доларів, а об’єм польських інвестицій – 800 мільйонів доларів. Форум проходить без участі ЗМІ, за офіційними причинами, через карантинні обмеження.