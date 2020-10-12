Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
12 жовтня 2020, Київ 22:14
Новини | Політика

Шмигаль на зустрічі з Дудою запропонував розширити формат «Люблінського трикутника»

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (праворуч) та президент Польщі Анджей Дуда у Києві, 12 жовтня 2020 року

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував президенту Польщі Анджею Дуді обговорити зустріч голів урядів країн «Люблінського трикутника» під час його візиту до України. Про це Кабінет міністрів повідомив 12 жовтня.

«Очільник Уряду відзначив важливість новоствореного «Люблінського трикутника» та запропонував президенту Польщі розширити його формат: «Пропоную опрацювати можливість зустрічі глав урядів України, Польщі й Литви. Ми почали розвивати й посилювати «Люблінський трикутник» як новий формат тристоронньої співпраці», – цитує пресслужба уряду Шмигаля.

Також прем’єр-міністр, за повідомленням, подякував Дуді за підтримку Варшави у залученні України до проєкту «Тримор’я» та обговорив розвиток транспортної інфраструктури: «зокрема, реалізацію проєкту «Віа Карпатія», що дасть поштовх для розвитку західних областей України».

Анджей Дуда прибув до України 12 жовтня. Він перебуватиме з офіційним візитом в Україні до 13 жовтня.

Президент Польщі у Києві привітався гаслом «Слава Україні» і згадав про Крим – відео
Embed
Президент Польщі у Києві привітався гаслом «Слава Україні» і згадав про Крим – відео

No media source currently available

0:00 0:04:37 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG