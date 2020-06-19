Зеленський призначив ексголову ДУС головою Вінницької ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив головою Вінницької обласної державної адміністрації Сергія Борзова, якого він перед цим звільнив із посади керівника Державного управління справами.

Водночас Зеленський звільнив Владислава Скальського з посади голови ОДА.

Т.в.о. керівника ДУС голова держави призначив заступника Борзова Ігоря Лисого.

Укази про це, датовані 18 червня, опубліковані на сайті президента. Причини кадрових змін у документах не вказані.

При цьому ще одним указом Зеленський присвоїв Борзову другий ранг державного службовця.

12 червня Кабінет міністрів України на своєму засіданні погодив зміну голови Вінницької обласної державної адміністрації.

Борзов став головою ДУС 1 серпня 2019 року.

Скальський був головою Вінницької ОДА від вересня 2019 року.