Зеленський зустрівся з представниками гуманітарної підгрупи ТКГ щодо Донбасу – Геращенко

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила про зустріч представників української гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі і президента України Володимира Зеленського.

Як повідомила Геращенко на сторінці у Facebook, участь у зустрічі також взяли експерти, керівництво СБУ і об’єднаного центру з питань зниклих безвісти.

«Поінформували про роботу гуманітарної групи, деталі перемовин, позиції, які відстоювали, прізвища і списки заручників і зниклих, іншу проблематику. Якщо наша інформація і ця «інституційна пам’ять» допоможе звільнити наших, за яких ми щиро боролися всі ці роки, це буде важливо,» – повідомила Геращенко.

Вона висловила сподівання, що найближчим часом команда президента Володимира Зеленського визначиться із новими учасниками мінських груп.

На сайті Адміністрації президента інформації про зустріч і її перебіг немає.

16 травня перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що наразі «ідуть дебати про перезавантаження мінських груп». Того дня вона повідомила, що написала заяву про звільнення з посади уповноваженого президента України щодо мирного врегулювання на Донбасі та з посади представника України у гуманітарній групі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.