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Президент: ЗСУ звільнили 1060 населених пунктів України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові звільнили від загарбників вже 1060 населених пунктів України. Він розповів про це під час свого вечірнього звернення 6 серпня.

«Загалом уже звільнено 1060 населених пунктів, і абсолютна більшість із них потребує значних відновлювальних робіт, розмінування, будівництва соціальних об’єктів. І я дякую всім нашим партнерам, які долучилися до відповідних робіт. Зокрема, цього тижня делегація Естонії відвідала райони Житомирської області, якій допомагає з відновленням. Естонія першою в межах Fast Recovery рlan обрала обʼєкти для фінансування», – сказав Зеленський.

За його словами, влада України працює з дипломатами і компаніями й щодо всіх інших областей, які потребують підтримки і відновлювальних робіт.

Голова держави також заявив, що за цей тиждень Збройні сили України і розвідка «досягли потужних результатів» у знищенні логістики російської армії, тилових баз загарбників.

18 липня Володимир Зеленський заявляв, що від 24 лютого українським силам вдалося звільнити 1028 міст і селищ, ще 2621 – перебувають під російською окупацією.

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