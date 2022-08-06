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За перший тиждень обов’язкової евакуації з Донеччини вивезли понад дві тисячі людей – уряд

2 серпня почалася обов’язкова евакуація з Донеччини

За перший тиждень обов’язкової евакуації цивільного населення з Донеччини вивезли понад дві тисячі людей, серед яких – жінки, діти, літні і маломобільні громадяни, повідомили у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Дехто з громадян евакуюється навіть зі своїми домашніми улюбленцями», – йдеться у повідомленні.

2 серпня почалася обов’язкова евакуація з Донеччини – перший потяг прибув до Кропивницького.

Наприкінці липня віцепрем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що перед початком опалювального сезону евакуація населення з неокупованих районів Донецької області буде обов’язковою. Йдеться про евакуацію щонайменше 200-220 тисяч місцевих жителів. Проте у громадян буде можливість відмовитися від евакуації у письмовій формі.

Донеччина щоденно потерпає від російських обстрілів, щоденно гинуть та зазнають поранень цивільні. Влада неодноразово закликала людей евакуюватися до більш безпечних регіонів.

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