«Люди помирають у чергах». Як жителі півдня виїжджають з окупації

Як жителі окупованих територій Херсонської та Запорізької областей можуть виїхати на підконтрольну Україні територію? Чи всі охочі мають можливість залишити окуповані території? Куди звертатися тим громадянам, які не мають коштів для виїзду з окупації? Відповіді на всі ці запитання шукав проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

8 липня міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала жителів окупованих районів Херсонської та Запорізької областей евакуюватися всіма можливими способами. Верещук зазначила, що евакуація потрібна, щоб дати можливість Збройним силам України звільнити окуповану частину півдня від армії Росії. Вона додала, що українські військові будуть деокуповувати ці території, і «це будуть великі бої».

закликала жителів окупованих районів Херсонської та Запорізької областей евакуюватися всіма можливими способами. Верещук зазначила, що евакуація потрібна, щоб дати можливість Збройним силам України звільнити окуповану частину півдня від армії Росії. Вона додала, що українські військові будуть деокуповувати ці території, і «це будуть великі бої». Російські окупаційні сили з 1 серпня запроваджують так звані «перепустки» для жителів окупованої частини півдня, які виїжджають на підконтрольну владі України територію. Про це 30 липня в ефірі національного телемарафону розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров . За його словами, окупанти пропонують брати перепустки у так званій «комендатурі». «Вони намагаються ускладнити виїзд з окупації», – підкреслив Федоров.

. За його словами, окупанти пропонують брати перепустки у так званій «комендатурі». «Вони намагаються ускладнити виїзд з окупації», – підкреслив Федоров. За даними міського голови Мелітополя, російські окупаційні сили змінили тактику: якщо раніше вони випускали машини з 17:00, то зараз – зранку. При цьому кількість авто, яким дозволяють виїхати до Запоріжжя, залишилась незмінною – 200-300 на добу. Федоров зазначив, що Василівка – це єдиний населений пункт, через який евакуюються жителі окупованих частин Запорізької, Херсонської областей, а також Донеччини та Луганщини. Тому там спостерігаються надмасштабні черги.

«Пропускають кілька годин на добу»

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський зазначив, що за весь час окупації частини Херсонщини російські військові не погодили з українською владою жодного «зеленого коридору» для евакуації місцевих жителів.



«Єдиною можливістю виїхати на нашу територію – через Василівку на Запоріжжя, або через Крим у треті країни, а потім вже повертатися. Це вже довше. Шлях дуже складний, тому що пропускна здатність коридору дуже невелика, орки (російські військові – ред.) штучно створили такі умови, коли проїжджають декілька годин на добу», – прокоментував «Новинам Приазовʼя» Соболевський.

У нас є випадки, коли по 5-6 діб люди були змушені жити фактично на дорозі, з діточками в жахливих умовах

«Весь інший час просто машини накопичуються та чекають, коли їх будуть пропускати. У нас є випадки, коли по 5-6 діб люди були змушені жити фактично на дорозі, з діточками в жахливих умовах», – пояснив він.



Посадовець розповів, що є волонтерські організації, які проводять безкоштовну евакуацію, а також приватні перевізники, які працюють за оплату.



«Є чати та телеграм-канали. Люди подають заявку, це обробляється, вноситься в єдину гугл-форму, людей записують в чергу, а потім з ними зв’язуються, коли їх час настав. Там, на жаль, недостатня кількість транспорту, щоб задовольнити всіх охочих виїхати. Працює велика кількість, скажемо так, приватних перевізників. Там під великим питанням, на яких підставах вони це роблять. І дуже різні ціни», – повідомив Соболевський.

«Основний шлях евакуації – через Василівку»

Колишній депутат міської ради Херсону, співзасновник громадської організації «Південна стратегія розвитку» Станіслав Трошин зазначив, що люди можуть перебувати в черзі на виїзд із Василівки від 5 до 7 днів. Адже це єдиний пропускний пункт для виїзду з окупованої частини чотирьох областей: Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської.



За словами Трошина, вже зафіксовані випадки смерті під час проходження цього шляху.

Ексдепутат розповів, що деякі жителі окупованої Херсонщини виїжджають з регіону через анексований Крим, але такий маршрут є дорогим, зазначив Трошин.

На такий крок, зазначає він, переважно наважуються ті, кому треба вивезти хронічних хворих, зокрема дітей. Адже вже 5 місяців офіційно до аптечної мережі окупованої Херсонщини не надходять українські та закордонні ліки.

Люди, які зважують на це, повинні мати дуже великі фінанси. На жаль, у населення Херсонської області таких грошей фактично немає

«Це дуже дорого, це дуже великий кілометраж. Для того, щоб виїхати на вільну територію України, треба їхати через всю територію Росії, через європейські країни, країни Балтії, через Польщу і потім повертатися в Україну. Люди, які зважують на це, повинні мати дуже великі фінанси. На жаль, у населення Херсонської області таких грошей фактично немає», – каже Трошин.



Голова Василівської об’єднаної територіальної громади Запорізької області Сергій Каліман вважає, що російські окупаційні сили навмисно перешкоджають виїзду місцевих жителів, оскільки «зацікавлені в тому, щоб вони залишалися в окупованому регіоні і відігравали роль «живого щита» у випадку загострення бойових дій».

Люди відіграють певний «живий щит» для того, щоб наші війська не могли просуватися

«Наші війська пішли в наступ у напрямку Херсону, тому дуже великий потік пішов біженців з Херсонської області. І вони всі їдуть через наше місто. Російські війська, розуміючи це, не пропускають наших людей в тій кількості, яка є потреба для людей. Це робиться навмисно. Люди відіграють певний «живий щит» для того, щоб наші війська не могли просуватися. Не могли обстрілювати позиції російських військ», – вважає Каліман.



Міський голова Василівки повідомив, що деякі жителі громади допомагають тим, хто виїжджає з окупації – пропонують ночівлю.



«В нашій громаді на сьогодні, в таких селах, як Скельки, Шевченко, Першотравневе, люди місцеві беруть на ночівлю по 2-3 сім’ї в один дім. Також приймають в школі нашій скельківській, в дитячому садку, дають можливість людям помитися, відпочити, заварити чай, щось десь приготувати. Ми, по можливості, передаємо миючі засоби, харчі, таке, що не пропадає», – повідомив мер Василівки.



Він також повідомив «Новинам Приазовʼя», що станом на 1 серпня з боку Енергодару у черзі на виїзд з окупованої території стоять близько 2,5 тисяч авто.



«З мелітопольського напрямку автівок «трохи менше, але скупчення все одно дуже велике», – зазначив Каліман.

Ціна свободи

Голова Василівки зазначив, що команда міської ради намагалася організувати безкоштовні евакуації, поки могла перебувати в окупованому населеному пункті: «Ми виділили два автобуси, переправляли наших людей до Кам’янського. Воно на сьогодні контролюється ЗСУ, це наш старостинський округ, це село, яке стало форпостом перед Запоріжжям. Через це село проїхали десятки, сотні, тисяч біженців з півдня, південного сходу України».



Волонтер організації Humanity Максим Кільдеров, який займається організацією евакуації жителів Нової Каховки, розповів, що це питання залишається актуальним для людей похилого віку та сімей з кількома дітьми, які не мають грошей для виїзду. Організація Humanity зараз збирає необхідну для евакуації суму.

У Новій Каховці було близько 40 тисяч (населення), у самому місті, не беручи до уваги села навколо, а зараз близько 10 тисяч мешкає

«Молодь могла десь кошти перепозичити, ще щось, вона зразу повиїжджала. У Новій Каховці було близько 40 тисяч (населення – ред.), у самому місті, не беручи до уваги села навколо, а зараз близько 10 тисяч мешкає. Залишились або люди похилого віку, або мами з дітьми. Дуже часто по 2-3 дитини, й там знайти суму в 10-20 тисяч досить проблематично. Наш фонд з 3-4 дні війни допомагав ліками – ось ми вирішили взяти на себе місію складнішу, більш дорожчу, щоб Новій Каховці допомогти», – розповів волонтер.



Кільдеров зазначив, що для жителів окупованих територій евакуація буде безкоштовною.



«У нас є фонд та картка у «Монобанку», люди з усієї України скидають туди кошти. Перша мета була зібрати 500 тисяч на евакуацію. Якщо стандартна такса у водіїв, які перевозять, – це 5 тисяч гривень за людину до Запоріжжя, ми думали, що 500 тисяч – це буде 100 людей. І зараз ми вийшли на людей, які займаються безкоштовними перевезеннями. Ми розуміємо, що за ті ж кошти – 350 тисяч, можна набагато більше народу вивезти», – пояснив Кільдеров.



Жителька Нової Каховки Анна Манжай, якій вдалося виїхати з окупованої частини регіону наприкінці липня, розповіла, що за евакуацію заплатила 5 тисяч гривень.

Чекати вже не було куди, тому ми вирішили знайти перевізника та заплатити. Коштувало нам це 5 тисяч з людини

«Ми навіть зареєструвались на безкоштовну (евакуацію – ред.), але нам повідомили, що зараз евакуюють лише тих, хто зареєструвався з початку травня, і черга – 20 тисяч людей. Чекати вже не було куди, тому ми вирішили знайти перевізника та заплатити. Коштувало нам це 5 тисяч з людини», – розповіла жінка.



«Нам пощастило, що це було лише три дні. Ночувати на трасі не дозволяється, тому вночі ти їдеш в якесь село, в нас це було Скельки. Ми залишились у школі, у спортзалі, й ночували там 2 ночі. Деякі пропонують своє житло, але це вже не безкоштовно, від 100 гривень та вище, як хто знайде», – додала жителька Нової Каховки.

«Кілька діб в черзі»

Анна Манжай зазначила, що російські військові проводять найбільш ретельну перевірку на останньому з блокпостів. Перевіряють валізи, телефони, ноутбуки і флешки.

Вона також розповіла, що під час перебування в черзі, яка тривала 3 дні, померли 5 людей.

Машини розігріті до такого стану, що там просто неможливо дихати. Ти повинен перебувати у цьому полі майже весь день. Тому старі люди, у кого проблеми з серцем, не витримують

«Це спека, там немає навіть дерев, де можна сховатися. Усі поля заміновані. Ти бачиш ці міни своїми власними очима, тому ти туди навіть не спускаєшся. В тебе є або машина, або автобус, за який можна сховатися, де якийсь там клаптик тіні вилазить», – каже жінка.

«Машини, вони розігріті до такого стану, що там просто неможливо дихати. І ти повинен перебувати у цьому полі майже весь день. Тому, так, старі люди, особливо похилого віку, у кого проблеми з серцем, вони не витримують. Допомога швидка, вона не приїде», – повідомила Манжай.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.



Вчителька Оксана з села Відродження Мелітопольського району виїхала звідти в кінці липня. Вона розповіла «Новинам Приазовʼя», що стояла в черзі 4 дні.

Там немає туалетів, там немає води. Їжу привозять місцеві жителі, але вона коштує досить дорого

«Чотири ночі ми ночували там на двох заправках. Знаходиться велика кількість машин. Діти, маленькі діти, літні. Швидкі приїжджають щодня. Ви знаєте, що температура тридцять п’ять – тридцять вісім. Там немає жодного деревця, там немає туалетів, там немає води. Їжу привозять місцеві жителі, але вона коштує досить дорого. Там є пільгові категорії, збираються пільгові колони. Випускають по 2-3 машини. Якщо їдеш з дітьми, то краще ставати у звичайну колону, так швидше виїхати», – пояснила освітянка.

Евакуація людей з інвалідністю

Представниця організації Fight For Right Ольга Брайченко, яка допомагає виїхати з окупованих регіонів людям з інвалідністю, розповіла, що ця категорія громадян зіштовхується з особливими складнощами при евакуації.

«Люди з інвалідністю, якщо це візочники, це взагалі практично нереально, бо їх не хочуть брати. Ті, що за гроші, можуть перебирати там людьми. Візки, вони великі, потрібно або багажник, щоб люди могли сісти, і це ще додаткове навантаження на водія, якщо треба пересадити, потім дістати візок. Не хочуть везти, це велика проблема», – повідомила правозахисниця.



Брайченко розповіла, що з тих людей, які пересуваються на візках, вдалося евакуювати лише невелику частину.

20% від 100% людей з інвалідністю, саме візочників, нам вдалося вивезти. Решту не можемо домовитися вивезти, бо там є родини, де і чоловік, і дружина – візочники – це взагалі проблема

«Грубо кажучи 20% від 100% людей з інвалідністю, саме візочників, нам вдалося вивезти. Решту не можемо домовитися вивезти, бо там є родини, де і чоловік, і дружина – візочники – це взагалі проблема. Це майже нереально, на жаль. Так само і по важкохворих, і по лежачих людях з інвалідністю. Ніхто не возить, це неможливо. На блокпостах вони всі такі непередбачувані. Неможливо, навіть обіцяти людям, що ми вас довеземо», – пояснила представниця організації Fight For Right.



Правозахисниця також наголосила, що оплачувати послуги з евакуації потрібно лише перевіреним перевізникам. За її словами, половина з них є аферистами, які беруть гроші наперед і зникають.