Зеленський звільнив дитячого омбудсмена і уповноваженого за контролю за СБУ

Президент Володимир Зеленський звільнив Миколу Кулебу з посади Уповноваженого з прав дитини. Про це свідчить указ президента, оприлюднений Офісом президента 15 червня.

«Звільнити Кулебу Миколу Миколайовича з посади Уповноваженого Президента України з прав дитини», – йдеться в документі.

Крім того, президент призначив Дар’ю Герасимчук уповноваженою з прав дитини та дитячої реабілітації.

Інші укази президента від 15 червня містять такі рішення:

звільнення Романа Семенченка з посади уповноваженого президента з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України

призначення уповноваженого з питань реабілітації учасників бойових дій Вадима Свириденка радником з цього ж профілю

звільнення Валерія Сушкевича з посади уповноваженого президента з прав людей з інвалідністю

призначення Тетяни Ломакіної уповноваженою президента з питань безбар’єрності

призначення Ольги Будник уповноваженою президента з питань Фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту

Також Зеленський увільнив Романа Лещенка, який наразі є міністром аграрної політики, від обов’язків уповноваженого президента з земельних питань.

Раніше учасники процесу в Конституційному суді щодо закону про ринок землі озвучували претензії до участі Лещенка в судовому слуханні через те, що він позаштатно виконує обов’язки радника президента.