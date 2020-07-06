Зеленського просять заборонити 5G – петиція набрала 25 тисяч голосів

На сайті президента України Ворлодимира Зеленського електронна петиція із закликом заборонити впровадження технології 5G через «вкрай негативне впливання на здоров’я» набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Тепер Зеленський має відповісти на звернення громадян.

Громадянка України Юліана Гордей зареєструвала петицію 7 квітня 2020 року. Станом на 6 липня вона набрала 25 473 голоси, статус звернення змінився на «очікує на розгляд».

«Без клінічно підтвердженої доказової бази щодо безпечності даного виду зв’язку просимо не вводити його в нашій країні», – закликає авторка тексту.

17 травня 2019 року п’ятий президент України Петро Порошенко підписав указ про підготовку до запровадження 5G в Україні.

Технологія стільникового зв'язку п'ятого покоління (5G) почала розгортатися по всьому світу в 2019 році. Вона обіцяє більшу пропускну здатність і набагато швидшу передачу даних, до 10 гігабіт в секунду, що приблизно в 100 разів швидше, ніж нинішня технологія 4G.

Це досягається за рахунок використання більш високої, ніж в мережах 4G, радіочастоти. Радіус дії таких частот у середньому 1,6 кілометра, крім того вони слабко проникають крізь деякі види будівельних матеріалів, в зв'язку з чим мережа 5G вимагає набагато більш купчастого розгортання антен. Станом на квітень 2019 року, 224 оператори в 88 країнах приступили до розгортання технології 5G.