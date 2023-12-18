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Зеленський призначив уповноваженого АМКУ

Президент Володимир Зеленський призначив Максима Сандигу на посаду державного уповноваженого Антимонопольного комітету (АМКУ)
Президент Володимир Зеленський призначив Максима Сандигу на посаду державного уповноваженого Антимонопольного комітету (АМКУ)

Президент Володимир Зеленський призначив Максима Сандигу на посаду державного уповноваженого Антимонопольного комітету (АМКУ), йдеться у відповідному указі № 822/2023 від 18 грудня, опублікованому на сайті глави держави.

Максим Сандига з 2021 року обіймав посаду заступника голови Донецької обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Указом від 13 вересня Зеленський звільнив Сергія Тищика з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету.

Раніше, 5 вересня, парламент погодив звільнення голови Антимонопольного комітету Ольгу Піщанську – за це проголосували 306 законодавців.

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