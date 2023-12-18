Зеленський призначив уповноваженого АМКУ

Президент Володимир Зеленський призначив Максима Сандигу на посаду державного уповноваженого Антимонопольного комітету (АМКУ), йдеться у відповідному указі № 822/2023 від 18 грудня, опублікованому на сайті глави держави.

Максим Сандига з 2021 року обіймав посаду заступника голови Донецької обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Указом від 13 вересня Зеленський звільнив Сергія Тищика з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету.

Раніше, 5 вересня, парламент погодив звільнення голови Антимонопольного комітету Ольгу Піщанську – за це проголосували 306 законодавців.