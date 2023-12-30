Президент перевів державного уповноваженого АМКУ на нову посаду

Президент Володимир Зеленський перевів державного уповноваженного Антимонопольного комітету України (АМКУ) Дениса Клюшникова на нову посаду, йдеться у відповідному указі, опублікованому на сайті Офісу президента.

Згідно з текстом документа, Клюшников тепер обійматиме посаду заступника голови Антимонопольного комітету України.

«Призначити Клюшникова Дениса Геннадійовича заступником Голови Антимонопольного комітету України – державним уповноваженим», – йдеться в указі №869/2023.

При цьому в указі №868/2023 йдеться про звільнення Клюшникова з посади державного уповноваженного АМКУ.

Раніше, 25 грудня, Зеленський призначив Дениса Клюшникова державним уповноваженим Антимонопольного комітету України (АМКУ).

23 грудня президент звільнив Максима Сандигу з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України – його призначили на цю посаду на початку тижня. Відповідний указ №833 оприлюднений сьогодні на сайті президента. Про причини звільнення не повідомлялось.

18 грудня Володимир Зеленський призначив Максима Сандигу на посаду державного уповноваженого АМКУ.

Максим Сандига з 2021 року обіймав посаду заступника голови Донецької обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

У вересні Верховна Рада призначила колишнього очільника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка головою Антимонопольного комітету.