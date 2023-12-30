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Президент перевів державного уповноваженого АМКУ на нову посаду

Президент Володимир Зеленський перевів державного уповноваженного Антимонопольного комітету України (АМКУ) Дениса Клюшникова на нову посаду
Президент Володимир Зеленський перевів державного уповноваженного Антимонопольного комітету України (АМКУ) Дениса Клюшникова на нову посаду

Президент Володимир Зеленський перевів державного уповноваженного Антимонопольного комітету України (АМКУ) Дениса Клюшникова на нову посаду, йдеться у відповідному указі, опублікованому на сайті Офісу президента.

Згідно з текстом документа, Клюшников тепер обійматиме посаду заступника голови Антимонопольного комітету України.

«Призначити Клюшникова Дениса Геннадійовича заступником Голови Антимонопольного комітету України – державним уповноваженим», – йдеться в указі №869/2023.

При цьому в указі №868/2023 йдеться про звільнення Клюшникова з посади державного уповноваженного АМКУ.

Раніше, 25 грудня, Зеленський призначив Дениса Клюшникова державним уповноваженим Антимонопольного комітету України (АМКУ).

23 грудня президент звільнив Максима Сандигу з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України – його призначили на цю посаду на початку тижня. Відповідний указ №833 оприлюднений сьогодні на сайті президента. Про причини звільнення не повідомлялось.

18 грудня Володимир Зеленський призначив Максима Сандигу на посаду державного уповноваженого АМКУ.

Максим Сандига з 2021 року обіймав посаду заступника голови Донецької обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

У вересні Верховна Рада призначила колишнього очільника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка головою Антимонопольного комітету.

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