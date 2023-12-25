Зеленський призначив нового уповноваженого Антимонопольного комітету

Президент Володимир Зеленський призначив Дениса Клюшникова державним уповноваженим Антимонопольного комітету України (АМКУ), йдеться у відповідному указі, розміщеному на офіційному сайті глави держави.

Раніше, 23 грудня, Зеленський звільнив Максима Сандигу з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України – його призначили на цю посаду на початку тижня. Відповідний указ №833 оприлюднений сьогодні на сайті президента. Про причини звільнення не повідомлялось.

18 грудня Володимир Зеленський призначив Максима Сандигу на посаду державного уповноваженого АМКУ.

Максим Сандига з 2021 року обіймав посаду заступника голови Донецької обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

У вересні Верховна Рада призначила колишнього очільника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка головою Антимонопольного комітету.