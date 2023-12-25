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Зеленський призначив нового уповноваженого Антимонопольного комітету

Президент Володимир Зеленський призначив Дениса Клюшникова державним уповноваженим Антимонопольного комітету України
Президент Володимир Зеленський призначив Дениса Клюшникова державним уповноваженим Антимонопольного комітету України

Президент Володимир Зеленський призначив Дениса Клюшникова державним уповноваженим Антимонопольного комітету України (АМКУ), йдеться у відповідному указі, розміщеному на офіційному сайті глави держави.

Раніше, 23 грудня, Зеленський звільнив Максима Сандигу з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України – його призначили на цю посаду на початку тижня. Відповідний указ №833 оприлюднений сьогодні на сайті президента. Про причини звільнення не повідомлялось.

18 грудня Володимир Зеленський призначив Максима Сандигу на посаду державного уповноваженого АМКУ.

Максим Сандига з 2021 року обіймав посаду заступника голови Донецької обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

У вересні Верховна Рада призначила колишнього очільника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка головою Антимонопольного комітету.

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