Після візиту до Нідерландів президент України Володимир Зеленський оголосив про візит до Данії і анонсував «додаткові хороші новини».

«Данія. Продовжуємо роботу з посилення України, із захисту наших людей. Зустрінуся з пані премʼєр-міністром Метте Фредеріксен, із королівською родиною, із лідерами партій, членами Фолькетингу та представниками данського бізнесу», - написав він у телеграмі.



«Розвиваємо співпрацю. Готуємо додаткові хороші новини для українських воїнів. Рухаємося далі в питанні F-16», – додав він.

20 серпня Володимир Зеленський прибув до Нідерландів. Прем’єр-міністр країни Марк Рютте заявив, що Нідерланди й Данія зобов’язуються поставити Україні винищувачі F-16 «після виконання умов для такої передачі». За словами президента Володимира Зеленського, Україна на першому етапі отримає від партнерів 42 американських винищувачів F-16.

17 серпня агенція Reuters із посиланням на анонімного американського чиновника повідомила про те, що Сполучені Штати схвалили надсилання винищувачів F-16 в Україну з Данії та Нідерландів, щойно завершиться навчання пілотів.

Україна потребує F-16, щоб подолати російську перевагу в повітрі.