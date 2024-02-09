Зеленський закликав делегацію Конгресу США схвалити пакет допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський 9 лютого зустрівся з двопартійною делегацією Палати представників США на чолі з головою комітету з питань розвідки Майком Тернером, яка прибула до Києва.

За повідомленням пресслужби Офісу президента, Зеленський подякував Республіканській і Демократичній партіям за підтримку України від початку повномасштабного вторгнення й наголосив «на критичній важливості ухвалення Конгресом пакета допомоги Україні».

«Ми не можемо зупинятися в нашій боротьбі з агресором. Щоб ця боротьба була ефективною, нам потрібна підтримка союзників, насамперед Сполучених Штатів. Переконаний, що рішення про виділення необхідної допомоги Україні буде обов’язково ухвалене Конгресом», – наголосив президент.

Президент також розповів конгресменам про ситуацію на передовій та потреби ЗСУ, зокрема в системах протиповітряної оборони, та перспективи спільного виробництва в Україні сучасних дронів та засобів радіоелектронної боротьби.

До України 9 лютого прибула група членів Конгресу Сполучених Штатів – про це заявила посолка США в Києві Бріджит Брінк. Дипломатка додала, що до складу делегації на чолі з республіканцем Майком Тернером увійшли члени Палати представників: республіканці Френч Гілл та Зак Нанн і демократи Джейсон Кроу та Абіґейл Спанберґер.