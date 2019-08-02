Суд визнав невинуватими хлопця і дівчину – учасників пікету про імпічмент Зеленському

Рівненський міський суд визнав невинуватими хлопця і дівчину, які в травні вийшли в центр міста з плакатами із закликом до імпічменту президента Володимира Зеленського.

«Протоколи відносно Даші Коцюруби та Романа Філюка по порушенню порядку проведення мирних зібрань 25 травня 2019 року в Рівному скасовані за відсутністю обставин та складу адміністративних правопорушень», – написала активістка Олександра Дворецька у Facebook.

25 травня 16-річна Дар’я Коцюруба разом зі своїм товаришем 20-річним Романом Філюком стали на центральній площі Рівного із плакатами: «Імпічмент президенту», «Україна – поза законом», «Не кумівство, а по-братськи». Вони поводили себе спокійно і не порушували громадського порядку, але їх доправили до відділу поліції.

13 червня суд виніс попередження Коцюрубі та Філюку. Виконавча директорка Amnesty International Україна, правозахисниця Оксана Покальчук тоді заявила, що була «шокована» новиною про рішення суду.