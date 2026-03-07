Зеленський обговорив із Макроном оборону України і ситуацію на Близькому Сході

Президент України Володимир Зеленський 7 березня провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном, повідомив український лідер у телеграмі.

«Встигли обговорити всі ключові речі, які зараз важливі для безпеки наших країн та Європи. Зокрема, ситуацію в Україні, ключові потреби нашої оборони. Я поінформував про наслідки російського масованого удару цієї ночі, а також про події на фронті. Українські воїни досягли відчутних результатів за цю зиму та втримали всі ключові напрямки захисту. Важливо, щоб все ж таки були реалізовані спільні європейські домовленості щодо 90 млрд євро підтримки для України на найближчі 2 роки, а також щодо нового санкційного пакета проти Росії», – зазначив Зеленський.

Крім того, за словами Зеленського, сторони також обговорили ситуацію на Близькому Сході.

«Емманюель підтримав нашу роботу заради більшої безпеки в регіоні – український захист від «Шахедів» дійсно найбільш досвідчений, і саме український досвід може стати однією з основ оновленої та більш ефективної колективної безпеки з усіма партнерами», – підсумував президент.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



