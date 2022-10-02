Зеленський і Маркон провели телефонну розмову – обговорили три теми

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Емманюелем Макрон



«Поспілкувався із президентом Франції Емманюелем Макроном. Обговорили важливість посилення оборонної підтримки України. Торкаючись теми ядерного шантажу Росією, обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС, її негайної демілітаризації», – повідомляється у телеграмі Зеленського.



Він також подякував за «рішуче засудження» незаконних референдумів і спроби анексії Росією окупованих територій України.



«Очікуємо на жорстку реакцію світу щодо незаконних дій Росії, зокрема шляхом посилення санкційного тиску», – заявив Зеленський.



Як повідомляє пресслужба президента Франції, Макрон вкотре «рішуче засудив незаконну анексію Росією чотирьох українських областей».



«Він підтвердив рішучість Франції допомогти Україні відновити повний суверенітет і територіальну цілісність, а також працювати з європейськими партнерами над новими санкціями», – йдеться у повідомленні.

Крім того, сторони обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС, зокрема Макрон засудив арешт російськими військами директора заводу.

Раніше у вересні президент Франції Емманюель Макрон провів телефонні переговори з російським президентом Володимиром Путіним. Він закликав його а відвести російські війська та техніку від Запорізької атомної електростанції у телефонній розмові 11 вересня.