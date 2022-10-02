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Конституційний суд Росії схвалив підписані Путіним договори щодо анексії українських регіонів

Російський президент Володимир Путін і голова Конституційного суду РФ Валерій Зорькін (архівне фото)

Конституційний суд Росії заявив, що підписані російським президентом Володимиром Путіним договори про «приєднання» до РФ (фактично анексію) частково окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей «відповідають конституції» Росії.

Як йдеться в ухвалі суду, до 1 січня 2026 року на згаданих територіях діятиме «перехідний період», Путін затвердить тимчасових виконувачів обов’язків їхніх керівників.

Тепер спробу анексії, яку не визнають Україна і світ, мають остаточно оформити Держдума і Рада федерації Росії, ухваливши відповідний конституційний закон. Очікують, що це відбудеться 3 і 4 жовтня.

Не повідомляється, чи хтось із членів конституційного суду Росії голосував проти. У 2014 році цей же суд за тією ж схемою схвалив спробу анексії Криму і Севастополя.

30 вересня президент Росії Володимир Путін підписав укази про «приєднання» до РФ (фактично анексію) частково окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей.

Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля. Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. У НАТО відповіли, що для цього потрібна згода всіх 30 членів Північноатлантичного альянсу.

Україна заявляє, що озброєним шляхом боротиметься за повернення окупованих територій під свій контроль.

Наступного дня після підписання договорів у Кремлі Україна повернула під свій контроль місто Лиман Донецької області і, за словами президента, продовжує наступ.

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