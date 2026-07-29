Зеленський обговорив з Макроном зустрічі в США та перспективи дипломатії

Президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

За його словами, він поінформував Макрона про деталі зустрічей в Білому домі й Сенаті США та перспективи, які є в дипломатії зараз.

«Треба використати кожен шанс, який може наблизити нас до миру, і ми скоординували наші можливі кроки. Дякую за готовність допомагати та докладати всіх необхідних зусиль», – написав він у телеграмі.

Також Зеленський повідомив, що запропонував Франції допомогу, українські фахівці можуть долучитися до гасіння пожеж.

28 липня Володимир Зеленський перебував з візитом в США, де, серед іншого, у нього відбулася зустріч з Дональдом Трампом, яка тривала близько години і проходила без участі ЗМІ.

Зеленський заявив про «хорошу зустріч» з Трампом. За його словами, обговорили з президентом США ліцензії на виробництво перехоплювачів для «Петріотів» і «деякі інші ідеї, які можуть допомогти», а також важливість активізувати дипломатичний процес.

Трамп заявив, що його зустріч з Зеленським «пройшла дуже добре».



