Зеленський провів нараду з Умєровим і його командою

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Рустамом Умєровим, який представив свою команду у міністерстві.



«Я провів нараду з міністром оборони України – він представив свою команду, свою програму. Склад міністерства оновлено. Вже є й перші кроки для розв’язання тих питань, про які говорили військові. Зменшувати бюрократію, спрощувати документообіг, всі процедури, вивільняти час командирів на бойову роботу замість паперової. Буде більше цифровізації та чіткості в постачанні у війська. Має бути більше готовності й для зворотного зв’язку з військовими та подолання накопичених проблем», – сказав він у своєму відеозверненні.

Верховна Рада 6 вересня підтримала призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони.

Пізніше Кабінет міністрів призначив Юрія Джигиру, Наталію Калмикову та Катерину Черногоренко заступниками міністра оборони. На початку жовтня уряд призначив ще трьох заступників Умєрова – Івана Гаврилюка, Станіслава Гайдера та Дмитра Кліменка.