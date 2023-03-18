«Мета очевидна»: Зеленський розповів подробиці перемовин із чиновниками Пентагону та Білого дому

Основною метою нещодавніх переговорів між Україною та США стало посилення обороноздатності, наголосив президент Володимир Зеленський в своєму новому відеозверненні ввечері в суботу, 18 березня.

«Відбулася розмова між Україною та США в розширеному оборонному форматі. З боку України були міністр оборони, Головком, командувачі оперативних напрямків – це генерали Сирський і Тарнавський, командувач Повітряних сил, керівник Офісу. Я приєднався до цієї розмови», – заявив Зеленський.

Він повідомив, що «мета України очевидна – це посилення бійців ЗСУ».

Під час перемовин політики також обговорили нові рішення для того, аби Україна була здатною «проводити активні дії та захищатися від російського терору, відновлювати реальну безпеку», наголосив український лідер у відеозверненні в суботу, 18 березня.

18 березня Україна запровадила санкції проти президента Сирії Башара аль-Асада, йдеться в указі президента Володимира Зеленського. Згідно з документом, санкції проти Асада запроваджені терміном на 10 років.