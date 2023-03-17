Офіційні особи США підтвердили підтримку в розмові з українськими колегами

Міністр оборони США Ллойд Остін, радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван і голова Об’єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі 17 березня говорили про свою «непохитну підтримку» України під час телефонної розмови зі своїми українськими колегами. Про це, вказує Reuters, повідомив Білий дім.

До розмови приєднався президент Володимир Зеленський, йдеться у повідомленні.

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Країни-партнери України 15 березня провели чергове засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що його підсумки «вселяють оптимізм».

Перед проведенням засідання міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив, що країни-учасниці зустрічі у форматі «Рамштайн» мають розробити інноваційні рішення для промислово-виробничих проблем, аби збільшити виробництво боєприпасів.

У Пентагоні кажуть, що Україну чекає важка боротьба навесні та влітку. Також, за даними керівника ГУР Міноборони України Кирила Буданова, від середини і до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої.