Війська РФ за добу здійснили понад 70 атак на 5 напрямках – Генштаб

Російські війська минулої доби здійснили понад 70 атак на п’ятьох напрямках на сході України, де вони зосереджують основні зусилля, повідомив вранці 17 березня Генеральний штаб Збройних сил України.

Йдеться про Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар’їнський і Шахтарський напрямки.

За повідомленням, зокрема, на Бахмутському напрямку загарбники не полишають спроб штурмувати місто Бахмут, там українські військові відбили «численні атаки противника» в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське і Григорівка.

«На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Гряниківка, Кремінна, Кузьмине, Верхньокам’янське та Спірне… На Авдіївському, Мар’їнському і Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Невельське і Мар’їнка. На зазначеній ділянці фронту протягом минулої доби найбільше атак ворог здійснив в районі Мар’їнки – 12. Усі – відбито», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі також повідомили, що за минулу добу російські сили завдали п’ять ракетних і 18 авіаційних ударів, а також здійснили 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок чергового обстрілу Костянтинівки на Донеччині поранено шістьох цивільних громадян, пошкоджені понад 20 будинків, школа й інші об’єкти цивільної інфраструктури, йдеться в повідомленні.

Раніше в Пентагоні заявили, що Україну чекає важка боротьба навесні та влітку.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у лютому також заявляв, що від середини і до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої.

У лютому міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна має «хороші шанси» взяти ініціативу на полі бою.