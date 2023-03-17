Розвідка Британії оцінила здатність військ РФ проводити локальні наступальні операції

Розвідка Великої Британії заявляє, що на лінії фронту в Україні російські війська зараз не можуть проводити навіть локальні наступальні дії через виснаження боєздатності.

«Останніми днями сили Росії і ПВК «Вагнер» закріпилися на захід від річки Бахмутка в центрі Бахмута на Донбасі. За попередній тиждень річка позначила лінію фронту. Збройні сили України продовжують обороняти західну частину міста. Однак, якщо говорити ширше, по всій лінії фронту Росія проводить одні з найнижчих за темпами локальні наступальні дії, які спостерігалися принаймні з січня 2023 року», – йдеться в повідомленні, опублікованому Міністерством оборони Британії.

«Швидше за все, це пов’язано з тим, що російські війська тимчасово виснажили боєздатність розгорнутих формувань настільки, що навіть локальні наступальні дії зараз неможливі. Російські лідери, ймовірно, намагатимуться відновити наступальний потенціал сил після поповнення особового складу і запасів боєприпасів», – додали в розвідці.

Там також наголосили, що тим часом, російські командири, ймовірно, будуть змушені вибирати між проведенням наступальних операцій і веденням оборони по всій лінії.

Напередодні американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що загальний темп російських операцій в Україні знизився порівняно з попередніми тижнями.

Раніше в Пентагоні заявили, що Україну чекає важка боротьба навесні та влітку.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у лютому також заявляв, що від середини і до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої.

У лютому міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна має «хороші шанси» взяти ініціативу на полі бою.