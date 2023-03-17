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Втрати військових Росії перевищили 163 тисячі – Генштаб ЗСУ

Знищений раніше Силами оборони України танк армії РФ. Харківщина, 22 лютого 2023 року

Росія втратила у повномасштабній війні проти України близько 163 320 своїх військових, 760 із них загинули за останню добу, повідомив вранці 17 березня Генеральний штаб Збройних сил України.

У командуванні також навели дані щодо втрати російської техніки:

  • танки ‒ 3506 (два – за останню добу)
  • бойові броньовані машини ‒ 6823 (+13)
  • артилерійські системи – 2552 (+13)
  • РСЗВ – 504 (+1)
  • засоби ППО ‒ 265
  • літаки – 305
  • гелікоптери – 290 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2145
  • крилаті ракети ‒ 907
  • кораблі /катери ‒ 18
  • автомобільна техніка й автоцистерни – 5401 (+7)
  • спеціальна техніка ‒ 258 (+1).

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.

У листопаді голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

Росія останнім часом не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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