Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

«Потреба в захисті не зникла»: Зеленський повідомив, скільки дронів і ракет запустила РФ по Україні у січні

За словами президента, фіксуються російські спроби руйнувати логістику, транспортне сполучення між містами та громадами
За словами президента, фіксуються російські спроби руйнувати логістику, транспортне сполучення між містами та громадами

За січень Росія запустила проти України понад 6 тисяч ударних дронів, близько 5500 керованих авіаційних бомб та 158 ракет різних типів, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Практично все це – проти енергетики, залізниці, нашої інфраструктури, всього, що підтримує нормальність життя. Зараз удари продовжуються. За минулий тиждень – більш ніж 980 ударних дронів, майже 1100 керованих авіаційних бомб та дві ракети застосувала Росія проти України», – зазначив президент.

За його словами, фіксуються російські спроби руйнувати логістику, транспортне сполучення між містами та громадами.

«Саме тому потреба в захисті неба не зникла. Ракети до Patriot, NASAMS, F-16 та інших платформ потрібні на кожен день. Дякую всім партнерам, хто це розуміє та допомагає», – наголосив Зеленський.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.


НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Форум

XS
SM
MD
LG