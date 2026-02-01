«Потреба в захисті не зникла»: Зеленський повідомив, скільки дронів і ракет запустила РФ по Україні у січні

За січень Росія запустила проти України понад 6 тисяч ударних дронів, близько 5500 керованих авіаційних бомб та 158 ракет різних типів, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Практично все це – проти енергетики, залізниці, нашої інфраструктури, всього, що підтримує нормальність життя. Зараз удари продовжуються. За минулий тиждень – більш ніж 980 ударних дронів, майже 1100 керованих авіаційних бомб та дві ракети застосувала Росія проти України», – зазначив президент.

За його словами, фіксуються російські спроби руйнувати логістику, транспортне сполучення між містами та громадами.

«Саме тому потреба в захисті неба не зникла. Ракети до Patriot, NASAMS, F-16 та інших платформ потрібні на кожен день. Дякую всім партнерам, хто це розуміє та допомагає», – наголосив Зеленський.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



