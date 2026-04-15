Президент України Володимир Зеленський прибув до Риму у середу, 15 квітня, повідомив його речник Сергій Никифоров.

У Римі у нього заплановані зустрічі з прем’єркою Італії Джорджею Мелоні та президентом Серджо Маттареллою.

Напередодні був візит до Німеччини, де Зеленський та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц домовилися посилити співпрацю в сфері оборони. Зеленський також у вівторок відвідав Норвегію, де зустрівся з низкою високопосадовців, зокрема, прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.

«Головним дипломатичним пріоритетом для України зараз є співпраця заради протиповітряної оборони. Нам потрібні ракети ППО щодня – щодня росіяни продовжують свої удари по наших містах», – написав Зеленський раніше у соцмережі X.



