Зеленський заявив про «стратегічну безпекову домовленість» у Саудівській Аравії

Президент України Володимир Зеленський після «продуктивної» зустрічі зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом заявив про «стратегічну безпекову домовленість».

«Є стратегічна безпекова домовленість, яку ми активно розвиваємо за трьома ключовими напрямками. Перший – експорт нашої української безпекової експертизи та спроможностей у захисті неба. Другий – енергетична співпраця, яка додає Україні стійкості в цей складний час. Третій – напрямок продовольчої безпеки», – написав він у телеграмі.

Зеленський повідомив, що країни «визначили завдання для наших команд, і розраховую на оперативне та повне виконання».

Президент України вдруге з початку весни перебуває з візитом у Саудівській Аравії. Попередній візит був 26 березня. Тоді за підсумками зустрічей Україна і Саудівська Аравія підписали угоду про співпрацю в оборонній сфері.

Зеленський, пояснюючи цінність Drone Deal, заявив, що на сьогодні вже є домовленості з трьома ключовими країнами – з ОАЕ, Саудівською Аравією та Катаром вже підписали «цей перший великий крок» про десятирічні договори.

Також відомо, що українські експерти із протидії дронам на Близькому Сході працюють, серед іншого, в Саудівській Аравії.



