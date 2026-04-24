Зеленський знову прибув з візитом до Саудівської Аравії

Президент України Володимир Зеленський повідомив про візит Саудівської Аравії.

За його словами, у цій країні в нього запланована зустріч зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.



«Сьогодні розвиваємо домовленості із Саудівською Аравією у сфері безпеки, енергетики та інфраструктури. Важливо, щоб посилення було взаємним. Ціную змістовну співпрацю між нашими країнами», – написав він у телеграмі.

26 березня Володимир Зеленський перебував з візитом у Саудівській Аравії. За підсумками візиту Україна і Саудівська Аравія підписали угоду про співпрацю в оборонній сфері.

Зеленський, пояснюючи цінність Drone Deal, заявив, що на сьогодні вже є домовленості з трьома ключовими країнами – з ОАЕ, Саудівською Аравією та Катаром вже підписали «цей перший великий крок» про десятирічні договори.

Також відомо, що українські експерти із протидії дронам на Близькому Сході працюють, серед іншого, в Саудівській Аравії.



