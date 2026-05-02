Зеленський анонсував кадрові зміни на рівні Кабміну

На наступному тижні відбудуться кадрові зміни в урядових структурах, повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками наради з прем’єркою Юлією Свириденко.

За словами президента, «по деяких кадрових позиціях» треба продовжити діалог із парламентарями. Частину кадрових питань на рівні рішень Кабміну домовилися забезпечити наступного тижня.

«Скоординували з премʼєр-міністром України Юлією Свириденко позиції в перемовинах із партнерами щодо фінансової підтримки України та реалізації вже досягнутих домовленостей різного рівня», – зауважив глава держави.

Зеленський наголосив, що важливо, щоб кожен пакет підтримки, про який було оголошено, реалізовувався саме тоді, коли це справді потрібно.

Раніше, 21 січня, Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення п’ятьох заступників міністра оборони. Відповідні розпорядження оприлюднені на Урядовому порталі.

Згідно з оприлюдненими документами, з посади заступника міністра оборони звільнено Ганну Гвоздяр, Володимира Заверуху, Миколу Шевцова, Олександра Козенка, Анатолія Клочка.

Усі рішення ухвалені відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 9 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади».

Веховна Рада підтримала призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони 14 січня. Після призначення президент Володимир Зеленський назвав головні пріоритети його роботи на посаді. Зокрема, за його словами, Міноборони має запровадити базовий рівень забезпечення бойових бригад дронами.



