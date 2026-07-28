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Зеленський прибув до Білого дому

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Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, зустріч закрита для преси. Фото архівне
Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, зустріч закрита для преси. Фото архівне

Президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому на зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода Алекс Рауфоглу, зустріч, як і раніше анонсувалось, закрита для преси.

Раніше в Офісі президента України повідомили, що лідери країн зустрінуться о 16:30 за київським часом у вівторок, зустріч планується без ЗМІ.

Президент Володимир Зеленський 28 липня прибув до Сполучених Штатів. Він повідомив, що планує зустріч із Трампом, його командою і «тими, хто може підтримати наш захист».

Напередодні президент України відвідав Велику Британію, де вперше зустрівся з новопризначеним прем’єр-міністром Енді Бернемом. Повідомлялося, що після візиту до Лондона він вирушить до Вашингтона 28 липня для переговорів з президентом США Дональдом Трампом.

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