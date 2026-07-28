Президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому на зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода Алекс Рауфоглу, зустріч, як і раніше анонсувалось, закрита для преси.

Раніше в Офісі президента України повідомили, що лідери країн зустрінуться о 16:30 за київським часом у вівторок, зустріч планується без ЗМІ.

Президент Володимир Зеленський 28 липня прибув до Сполучених Штатів. Він повідомив, що планує зустріч із Трампом, його командою і «тими, хто може підтримати наш захист».

Напередодні президент України відвідав Велику Британію, де вперше зустрівся з новопризначеним прем’єр-міністром Енді Бернемом. Повідомлялося, що після візиту до Лондона він вирушить до Вашингтона 28 липня для переговорів з президентом США Дональдом Трампом.